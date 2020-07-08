На Томи спасли двоих тонущих детей

8 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 8 июля, сотрудники оперативных служб региона спасли на реке двоих детей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Сообщение об опасной ситуации на Томи поступило днем 8 июля в региональное управление МЧС. В районе старого коммунального моста на середине реки прохожие заметили двоих детей: один плыл на спасательном круге к берегу, другой просил помощи. В течение 20 минут с момента звонка нештатный инспектор спасателей на лодке доставил обоих детей на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

В тот же день на водоемах в Томской области продолжились поиски двух человек, которые предположительно утонули. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, в Молчановском районе сотрудники полиции, ГИМС и работники сельского поселения вели поиски 15-летней девушки на Оби в районе села Сарафановка. Поиски мужчины 1962 года рождения идут в Асиновском районе близ села Ягодное, в месте слияния рек Латат и Яя.

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