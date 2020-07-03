На интернет-аукционах появился негатив, запечатлевший момент разрушения минарета Красной мечети в Томске в 1931 году

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2020 // Фото: meshok.net

На интернет-аукционах появился в продаже негатив-стеклянная пластинка, на котором запечатлен момент разрушения минарета Красной мечети в Томске в 1931 году.

К негативу формата 9х12 см прилагается более поздний отпечаток с него. Стоимость лота у продавца составляет 4 000 рублей. Этот негатив - так называемая «четверть пластинки», небольшой формат. Фотопластинки такого формата использовались во многих фотоаппаратах того времени, в частности, в некоторых камерах марки Wünsche компании ICA AG, позднее поглощенной Zeiss Ikon. Камеры этой марки продавались в Томске в фотоотделе пассажа Второва еще до революции.

В конце 1920-1930-х в СССР издавалось много популярной литературы по фотоделу, но было очень мало фотокамер. Советское массовое производство на тот момент еще не было налажено, поэтому вероятнее всего, съемка производилась на камеру дореволюционного производства.

Позднее стеклянные негативы были вытеснены менее хрупкой и более практичной целлулоидной пленкой. В то же время, плюсом стеклянных фотопластинок является отличная сохранность снимков.

Красная мечеть в Томске была построена в 1901-1904 годах в Заисточье на средства известного конезаводчика, купца Карима Хамитова, на месте старой деревянной мечети. В 1931 году краснокирпичная мечеть была закрыта. Позднее здание использовалось как кинозал, ликёро-водочный завод, цех завода пищевых продуктов "Томский". Полуразрушенное здание мечети было возвращено верующим в 2002 году, в 2014 году началось восстановление мечети. В марте 2015 года реконструированное здание по адресу ул. Татарская, 24 было открыто.

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