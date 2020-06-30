Из-за пандемии коронавируса «Томскнефтехим» перешел на вахтовый режим работы

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Шакирова

В связи с ситуацией с распространением COVID-19 ООО «Томскнефтехим» (СИБУР) изменил режим работы. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил генеральный директор предприятия Андрей Кугаевский.

«Мы ввели достаточно большие ограничения в связи с пандемией. Было сделано это сразу, не дожидаясь выявления по тестам или заболевших», — отметил Андрей Кугаевский.

По его словам, на первом этапе на «Томскнефтехиме» начали измерять температуру всех входящих, а также определили социальную дистанцию на проходных предприятия и в офисах. Затем вывели с предприятия персонал, входящий в группы риска — с хроническими заболеваниями или старше 65 лет. Таких работников на предприятии 57. С марта и по сегодняшний день они продолжают работать удаленно.

«С апреля, когда ситуация стала развиваться более критично, мы ввели вахтовые режимы на предприятии, перевели все производства на работу в закрытом периоде. Каждые две недели персонал, который заезжал на вахту, проходил тестирование за счет компании, обсервацию до получения результатов, а потом заезжал на территорию, где выполнял задачи, — отметил Андрей Кугаевский. — На сегодняшний день у нас 7-я вахта идет. Сейчас как раз идет перевахтовка, люди сдают тесты и заезжают».

Также на предприятии обязательно обязательно использование масок, дезинфицирующих средств. Также был запущен дополнительный транспорт, чтобы обеспечить работникам безопасную рассадку.

«Мы понимаем, что в ближайшее время и ситуация складывается так, что до 10 июля продлены ограничения в регионе, поэтому мы для себя наметили, что еще после ограничения порядка 10-15 дней выжидаем и только потом принимаем решение о выводе с вахты на сменный график работы. Мы сейчас в ожидании этого решения. Все будет складываться от ситуации», — рассказал Андрей Кугаевский.

Он также добавил, что за весь период пандемии у 12 сотрудников предприятия были положительные тесты на COVID-19.

«У кого-то он подтвердился, у кого-то нет. Когда делался второй тест, все эти 12 человек и те, кто контактировал с ними — эти люди были выведены на карантин и в течение 14 дней не допускались на предприятие», — добавил Андрей Кугаевский.

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