«Памятные вещи»: как снять натюрморт на военную тему?

17 июня 2020 / Томский Обзор

В субботу, 20 июня, завершается прием работ от любителей в проект «Памятные вещи». А участники-профессионалы уже готовят свои работы, посвященные их личному восприятию войны.

Если вы собираетесь принять в нем участие, то смотрите заключительное видео образовательной программы проекта. Фотограф Женя Петрова, которая живет и работает в Москве, расскажет о том, как происходит процесс съемки натюрморта, от идеи до финальной картинки, включая постобработку.

Работы Жени опубликованы в главном каталоге Berline Liste discovery art fair (2017) и «TOP 10 — выбор редакции», на официальном сайте Leica, в Vogue Italia, в журнале «Аэрофлот premium», на Cherrydeck.com, а также входят в «TOP 100 лучших фотографий» и «TOP 100 лучшие фотографы» на 35awards.com.

«Фотография — это образ жизни, а фотоаппарат это инструмент — такой же карандаш или кисть. И научиться нажимать на кнопку можно легко и непринужденно. Но важнее — видеть, чувствовать и ощущать кадр до того, как он случился. Если у меня забрать фотоаппарат, я начну рисовать, если забрать карандаши и краски — я начну писать стихи и учить их наизусть, чтобы не забыть. Потому что фотография для меня — это возможность передать эмоцию, ощущение себя и отношение к окружающему. За 15-летний опыт общения с фотографией, я снимала и людей, и предметы, и интерьеры, и даже была фуд-стилистом, вдыхающим „жизнь“ в причудливые хитросплетения колбасы и тимьяна, шоколадной стружки и листьев мяты. Но чтобы я ни снимала, самым важным оказалось полюбить объект съемки, стать в каком-то смысле одним с ним целым, почувствовать и ощутить его. Потому что фотография не может быть просто фиксацией увиденного, фотография — это отношение к увиденному, услышанному и тому, что удалось почувствовать», — говорит Женя.

Итоговые работы от всех участников будут представлены на выставке «Памятные вещи» в конце июня 2020 года. Все работы также будут опубликованы в онлайн-каталоге и в инстаграме проекта. Лучшие снимки будут отмечены специальными призами, кроме того, будет выпущено специальное издание бумажных открыток «Памятные вещи».

Павильон для съемок образовательных роликов проекта «Памятные вещи» предоставил Томский Политехнический Университет.

Организаторы проекта — Академия Фотографии и Макушин Медиа Лаб.

Партнеры проекта — АО «Транснефть-Центральная Сибирь», Томский политехнический университет, Томский государственный университет.

Следить за информацией можно в инстаграм-аккаунте проекта.

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