Как зарегистрироваться в службе занятости?

8 июня 2020 / Партнерский материал / Фото: Томский Обзор

Если вы лишились работы, пережить сложный период безработицы и найти новое рабочее место помогут в службе занятости.

Департамент труда и занятости населения Томской области вместе с «Томским Обзором» рассказывает, как быстро и легко подать заявление и получить помощь.

1. Три пути в службу занятости

Первое, что нужно сделать, если вы потеряли работу — это обратиться в службу занятости. Там вам предложат вакансии по вашей специальности или помогут получить пособие по безработице. Есть всего три способа подать заявление: два дистанционных и один очный (только для жителей города Томска и Томского района).

2. Портал «Работа в России»

Подайте заявление на портале «Работа в России», используя учетную запись на портале «Госуслуги». Обратите внимание, что учетная запись должна быть подтверждена. На портале «Работа в России» нужно только заполнить электронное заявление и резюме. Остальные данные специалисты центра занятости населения получат путем электронных запросов в другие ведомства.

3. Портал «Госуслуги»

Заявление также можно подать через личный кабинет портала Госуслуг. После подачи заявления к вам на почту придет приглашение создать резюме на портале «Работа в России». В течение десяти рабочих дней служба занятости населения ведет для гражданина подбор подходящей работы, в электронном формате в его личный кабинет на портале «Работа в России» поступают вакансии.

4. Личное обращение

Если нет возможности оформить документы в электронном виде, можно лично обратиться в отдел многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы» (Томск, ул. Тверская, 74). Прием осуществляется только по предварительной записи по телефону 8-800-200-12-02.

5. Полезная информация

На портале «Работа в России» публикуются самые свежие вакансии по всей стране. Также здесь можно узнать, какие профессии сегодня самые востребованные и выяснить, кем вам лучше всего работать.

Тэги/темы: