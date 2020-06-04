В Томске ввели мораторий на проверки объектов малого и среднего бизнеса

4 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Для субъектов малого и среднего бизнеса Томска введен мораторий на проведение государственного и муниципального контроля, сообщает пресс-служба мэрии.

«Так Федеральным законом № 98-ФЗ в срок до 31 декабря 2020 года введен мораторий на проведение проверок в отношении субъектов МСП, за исключением проверок основанием для проведения которых стали причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с этим, органами государственного и муниципального контроля установлен исчерпывающий перечень проверок, проводимый в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Так в 2020 году в отношении субъектов МСП, а также НКО, чья среднесписочная численность не превышает 200 человек осуществляются только внеплановые проверки. Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением отдельных случаев. Органы государственного контроля (надзора) при поступлении ходатайств об отсрочке сроков исполнения ранее выданных предписания в течение 10 рабочих дней после поступления таких ходатайств должны принимать решение о продлении сроков.

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