Безработица в Томской области в период пандемии выросла в 2,5 раза

3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент труда и занятости населения Томской области

Численность безработных в Томской области в период пандемии по сравнению с данными на начало 2020 года выросла в 2,5 раза — до 15,167 тыс. человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.

На конец мая уровень регистрируемой безработицы по региону составил 2,8% экономически активного населения (на 1 января 2020 года — 1,1%). Наибольший прирост зафиксирован в Томске (в 4,5 раза), Асиновском районе (в 3,8 раза) и Стрежевом (в 3,2 раза).

С начала апреля на учет для получения пособия по безработице встали 13,346 тыс. человек. Большая часть из них — 54% ищут работу впервые либо после долго перерыва, а также те, кто ранее работал без официального трудоустройства. 12% соискателей потеряли работу в течение марта, 21% — после 1 апреля. Еще 11% поставленных на учет потеряли работу менее года назад, 2% — в 2020 году.

Большинство потерявших работу после 1 апреля трудились в сфере оптовой и розничной торговли — 1,016 тыс. человек, обрабатывающих производств — 616 человек, гостиничного бизнеса и общепита — 343 человека.

По данным департамента, на 28 мая под угрозой увольнения в регионе находится 2,654 тыс. человек, из которых более трети планируют выйти на рынок труда.

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