Прокуратура проверяет томский обсерватор после смерти двух вахтовиков с Чаянды

22 мая 2020 / Томский Обзор

Прокуратура Томской области начала проверку работы обсерватора «Зеленый мыс» на предмет нарушений, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Основанием для проведения проверки послужила информация СМИ о возможном нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в обсерваторе, расположенном в санатории «Зеленый мыс», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в обсерваторе «Зеленый мыс» под Томском за несколько дней скончались двое мужчин, причиной летальных исходов стали сердечно-сосудистые патологии.

По данным фактам следственное управление СКР по Томской области проводит доследственные проверки.

С Чаянды в Томск спецбортами было вывезено 220 вахтовиков. Всего на Чаяндинском месторождении, по данным властей, работали около 330 жителей Томской области.

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