Губернатор Сергей Жвачкин призвал жителей Томской области ограничить поездки за пределы региона

11 мая 2020 / Томский Обзор

Губернатор Сергей Жвачкин обратился 11 мая к жителям Томской области с призывом строго соблюдать рекомендации властей и эпидемиологов и максимально ограничить поездки за пределы региона, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«Завершающиеся майские праздники показали, что подавляющее большинство жителей соблюдают режим самоизоляции, который мы начинаем в регионе смягчать, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – За прошедшие праздничные дни не выявлено случаев заражения на улице и в общественных местах».

В то же время, губернатор отметил, что есть те, кто не соблюдает противоэпидемический режим. По его словам, трое жителей Асиновского и Тегульдетского районов съездили на временные строительные работы в Новосибирскую область и «вернулись оттуда больные коронавирусом».

«Поэтому ещё раз обращаюсь ко всем жителям области: дорогие друзья, воздержитесь сами и постарайтесь удержать от необдуманных поступков тех, кто рядом. Сегодня в Томской области максимально ослаблен режим самоизоляции. В отличие от ряда соседних регионов, мы можем свободно передвигаться в пределах области, гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, ходить на работу и зарабатывать деньги. Неужели мы не в состоянии соблюдать простые, но обязательные правила?», - обратился губернатор к жителям.

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