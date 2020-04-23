Томские торговые центры смогут получить льготы на налог на имущество в обмен на снижение аренды

23 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Депутаты Законодательной думы Томской области приняли закон о снижении в 2020 году налога на имущество для собственников торговых центров при уменьшении ими арендной платы, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

«Суть льготы в том, что собственник сможет уменьшить налог на объект при снижении арендной платы для торговых и офисных помещений. Сумма будет снижаться соразмерно снижению арендных платежей», — сообщил вице-губернатор Андрей Антонов.

Он добавил, что арендная плата может быть снижена для арендаторов, ведущих деятельность в непродовольственной торговле: предметы одежды и обуви, текстиль, книги и прочее.

Спикер облдумы Оксана Козловская отметила, что вопрос предоставления льгот по налогу на имущество будет решаться региональной администрацией и налоговой инспекцией только после снижения арендной платы.

«Снижение налога произойдет на ту сумму, на которую будет предоставлена льгота арендаторам, но не более 50%», — сказала журналистам Козловская.

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