Власти Томской области планируют «подставить плечо» томскому бизнесу

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

В связи с уменьшением деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции областные власти планируют «подставить плечо» томскому бизнесу. Пакет мер в поддержку малого и среднего предпринимательства областные депутаты рассмотрят на ближайшем собрании думы 23 апреля.

Как уточняют на сайте регионального парламента, проект поправок в соответствующие региональные законы одобрили на совместном заседании бюджетно-финансовый комитет и комитет по экономической политике.

«В системе патентного налогообложения для поддержки малого бизнеса предлагается установить символическую стоимость патента в размере 1 рубль на 2020 год, — рассказал председатель бюджетно-финансового комитета думы Александр Куприянец. — Такая цена будет действовать для отраслей, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Всего около 20 видов предпринимательской деятельности. Среди них бытовые услуги, автоперевозки, услуги общественного питания. Количество патентов в пострадавших отраслях составляет около 30% от их общего количества. По данным на 1 апреля 2020 года приобретено 236 патентов. В частности более 80-ти выдано репетиторам. Если сегодня репетитор должен приобрести патент за 12.3 тысячи рублей, то после принятия поправок в соответствующий закон, ему необходимо будет заплатить всего один рубль.

Начальник областного департамента экономики Татьяна Чудинова пояснила, что закон начнет действовать с 1 января 2020 года, то есть тем, кто уже приобрел патенты, будет произведен возврат средств. Подобные законы уже приняли Пермский край, Тюменская и Ленинградская области.

Также поправки предлагается внести в закон о налоге на имущество. Предлагается снизить ставки налога на имущество организаций для арендодателей, снижающих ставки арендной платы для арендаторов коммерческих помещений в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Суть изменений в том, что собственник торгового помещения может уменьшить сумму налога, уплачиваемого за 2020 год, при условии снижения арендной ставки. Сумма налога будет уменьшаться до 50%. В список пострадавших отраслей добавлены арендаторы, ведущие деятельность в непродовольственной торговле: предметы одежды и обуви, текстиль, книги и прочее. Большинство предпринимателей согласны снизить арендную плату на 50% сроком до полугода.

В ближайшее время в Томской области может быть введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Региону дано право самостоятельно вводить этот режим с 1 июля 2020 года. Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, установленный федеральным законодательством. Профессиональный доход — это доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам (например, репетиторы, таксисты, фотографы и так далее), а также доход от использования имущества. Переход на специальный налоговый режим (НПД) осуществляется добровольно.

«Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% для оказывающих услуги физлицам или 6% при оказании услуг юридическим лицам и ИП. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Плюс режима еще и в том, что физические лица освобождены от обязанности уплаты страховых взносов», — пояснил вице-спикер Александр Куприянец.

В «пилотном» режиме данный закон введен в 23 субъектах РФ и успел показать свою востребованность — на конец марта 2020 года 550 тысяч человек воспользовались налогом на профессиональный доход. Этот налоговый режим может быть привлекателен в таких сферах деятельности как такси, репетиторство, присмотр и уход за детьми, выпечка на дому и др.

Также депутаты профильных комитетов обсудили проект постановления областной думы, в котором предлагается установить порядок и условия предоставления в аренду государственного имущества Томской области субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В нем определен перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставляется льгота по арендной плате — пятьдесят процентов размера арендной платы.

«Это только первые меры в поддержку томского бизнеса, пострадавшего от угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Они неокончательные. В дальнейшем мы рассмотрим новые пакеты поправок в региональные законы, нацеленные на смягчение негативных последствий для экономики Томской области», — резюмировал Александр Куприянец.

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