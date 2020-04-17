Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» перенесли в Томской области до снятия угрозы коронавируса

17 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил главам муниципальных образований перенести проведение в городах и районах Парада Победы и шествия «Бессмертного полка», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Юбилейный Парад Победы и шествие рожденного в Томске „Бессмертного полка“ мы проведем позже, вместе со всей страной, когда закончится угроза распространения коронавируса, когда здоровью ветеранов и других участников праздничного шествия ничто не будет угрожать», — процитировал Севостьянов слова Жвачкина.

Глава региона поручил рабочей группе по подготовке и проведению в Томской области мероприятий, посвященных Году памяти и славы, активизировать работу.

«Не должен быть забыт ни один ветеран, ни один труженик тыла, все наши герои должны быть окружены теплом и вниманием. Кроме того, мы должны представить масштабные медийные, издательские, онлайн и многие другие проекты, работа над которыми шла с начала года», — подчеркнул Жвачкин.

По состоянию на утро пятницы, в Томской области зафиксирован 21 случай коронавируса, четверо вылечились. В регионе действует режим полной самоизоляции.

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