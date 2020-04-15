Штамм коронавируса прошел декларирование в Томской таможне для научных целей

15 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томской таможни

Томская таможня выпустила декларацию на штамм коронавируса, который российская компания импортировала из США, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу таможни.

«В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в московский регион вирусные частицы», — говорится в пресс-релизе.

Ведомство не раскрывает названия компании.

Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23×0,6 мм и весили 88 г. Но в связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8 градусов, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером частицы весили 4,5 кг.

Отмечается, что инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за 1 час, несмотря на то что, по законодательству на регистрацию и выпуск товара уходит около одного рабочего дня.

В ведомстве агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что российским компаниям удобно пользоваться услугами Томской таможни при импорте товаров из США из-за разницы во времени.

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