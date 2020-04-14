С сегодняшнего дня томские ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию не будут отправлять в Новосибирск

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 14 апреля, ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию из Томской области не отправляются для повторного исследования в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения со ссылкой на замгубернатора Ивана Деева, диагноз будет подтверждаться на первом этапе — при исследовании в томских лабораториях. Все «сомнительные» пробы будут перепроверяться на месте. Это даст возможность эпидемиологам и медикам выявлять случаи заболевания более оперативно.

В Томской области с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано 15 случаев заболевания: четыре человека выздоровели, 11 находятся на лечении. За последние сутки в Томской области зафиксировано 7 новых случаев заболеваний. Четверо из них подхватили COVID-19 на семейном празднике.

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