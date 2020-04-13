В Томской области вырос уровень воды в Оби и Томи, подтопленных населенных пунктов нет

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Паводковая обстановка в Томской области продолжает оставаться стабильной, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Кромка ледостава на Оби находится на границе Молчановского и Чаинского районов, за сутки пройдено 70 километров.

В районе села Победа Шегарского района уровень воды за сутки не изменился и составляет 449 см при опасной отметке 800 см.

В районе села Никольское Кривошеинского района уровень воды повысился на 10 см и составляет 811 см при опасной отметке 1030 см.

У села Молчаново уровень воды повысился на 90 см и составляет 623 см при опасной отметке 910 см.

У Колпашево уровень воды повысился на 58 см и составляет 545 см при опасной отметке 890 см.

В районе села Каргасок уровень воды повысился на 20 см и составляет 512 см при опасной отметке 1100 см.

В районе села Александровское Александровского района уровень воды повысился на 10 см и составляет 271 см при опасной отметке 1030 см.

На реке Томи наблюдается редкий ледоход. За сутки уровень воды в районе Лагерного сада повысился на 6 см и составляет 323 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала повысился на 5 см и составляет 339 см при опасной отметке 780 см.

На реке Чулым кромка ледостава находится в 22 км ниже Минаевки Асиновского района (за сутки пройдено 164 км).

Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.



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