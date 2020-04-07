В Томске к поискам нарушителей самоизоляции присоединились 50 дружинников

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 7 апреля, народные дружины из числа сотрудников томских предприятий начали оказывать органам внутренних дел в патрулировании томских улиц, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Абсолютно согласен с губернатором: посильный вклад в борьбу с коронавирусом должно внести все томское сообщество и, конечно, бизнес, который прямо заинтересован в скорейшем окончании ограничительных мер и возобновлении работы на полную мощность. Контроль за пребыванием людей на улице и в общественных местах — одна из самых действенных мер, а помощь полиции вполне доступна руководителям предприятий», - подчеркнул идеолог нового движения, генеральный директор Томского электромеханического завода, депутат Законодательной Думы Томской области Иван Пушкарёв.

Он сообщил, что в патрулировании уже участвуют ТЭМЗ, ТДСК, «Томлесдрев» и «Микран». Улицы областного центра патрулируют 50 дружинников из этих предприятий. Каждый из них обладает средствами индивидуальной защиты, проходит обязательный инструктаж на предприятии и в районном отделе внутренних дел. Добровольные помощники полиции патрулируют улицы вместе с сотрудниками ОВД, в их задачи не входят санкции и жесткие меры по отношению к гражданам.

«Главная задача дружинников — напомнить людям об угрозе коронавируса, предостеречь от прогулок, рассказать о важности режима полной самоизоляции», — пояснил Иван Пушкарев.

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