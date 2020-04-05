В Томске начнут готовить разработчиков приложений для виртуальной реальности

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: пример 3D-визуализации с помощью продуктов компаний UNIGINE / (c) UNIGINE

В июне Томский политех откроет набор на новую магистерскую программу «Мобильные приложения и виртуальная реальность». На нее вуз готов принять 40 человек, сообщает пресс-служба вуза.

Программа состоит из двух треков — создание приложений для смартфонов и для виртуальной реальности. Партнером ТПУ на втором треке выступит российский разработчик программной платформы интерактивной 3D-визуализации — компания UNIGINE. Разрабатывать приложения для виртуальной реальности студенты будут на 3D-движке компании.

Магистранты этой программы научатся, например, создавать реалистичные 3D-сцены, цифровые двойники производственных процессов, разрабатывать приложения виртуальной и дополненной реальности. На практике эти навыки они смогут применить для разработки виртуальных тренажеров различных ситуаций на производстве, в том числе и чрезвычайных, а также для игровой индустрии.

«Запуск новой программы обусловлен и трендами цифровизации, и спросом на рынке труда на специалистов с компетенциями по разработке IT-продуктов в виртуальной и дополненной реальности, и, конечно, интересом со стороны самих студентов к этой теме. Чтобы выпускники были востребованы, важно запустить программу с сильным партнером из IT-индустрии. И мы выбрали UNIGINE», — говорит заместитель директора Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ по развитию Антон Демин.

Специалисты UNIGINE будут принимать участие в образовательном процессе и оказывать экспертную поддержку слушателям при подготовке проектов и магистерских диссертаций.

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