Ледоход на Оби начался в Томской области
6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак
Сегодня утром, 6 апреля, в Томской области начался ледоход на Оби, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Кромка ледостава находится у поселка Красный Яр Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории муниципального образования.
На Томи наблюдается ледостав с полыньями. На остальных реках области также преимущественно ледостав. Подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.
Томичей призывают быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.
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