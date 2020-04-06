Ледоход на Оби начался в Томской области

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Сегодня утром, 6 апреля, в Томской области начался ледоход на Оби, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Кромка ледостава находится у поселка Красный Яр Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории муниципального образования.

На Томи наблюдается ледостав с полыньями. На остальных реках области также преимущественно ледостав. Подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.

Томичей призывают быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

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