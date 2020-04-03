МТС и МЕДСИ открыли томичам бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами

3 апреля 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

МТС и АО «Группа компаний «МЕДСИ», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, открыли доступ к срочным онлайн-консультациям дежурных терапевтов и педиатров через телемедицинский сервис SmartMed. Консультации будут доступны бесплатно без ограничений всем жителям России до 30 апреля.

"Друзья, в силу текущей ситуации ВАЖНО не забывать о своем здоровье! С помощью сервиса Smartmed мы запустили консультации врача терапевта и педиатра совершенно бесплатно. 24/7! Важно, друзья - и не только для абонентов МТС! В условиях карантина этот сервис особенно актуален, поскольку позволяет избежать или отложить поход в поликлинику, снять тревогу, получив дистанционную консультацию врача. С помощью приложения абоненты любых операторов связи из любой точки России могут воспользоваться возможностью бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник МЕДСИ. При этом количество срочных консультаций не ограничено. Прием проходит в удобной для вас форме", - отметила на своей странице в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

Абоненты любых операторов связи из любой точки страны смогут воспользоваться возможностью бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник МЕДСИ через приложение SmartMed для iOS или Android или на сайте smartmed.pro. Количество срочных онлайн-консультаций не ограничено. Для связи с врачом не потребуется вводить промокод или совершать каких-то дополнительных действий – достаточно установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». При регистрации в сервисе ребенка, появится опция «Дежурный педиатр», которая также предоставляется бесплатно до конца апреля 2020 года.

МТС и «МЕДСИ» запустили медицинский сервис SmartMed в апреле 2018 года. Сервис сочетает возможности телемедицины, записи на очный приём и безопасного хранения медицинской истории пациента. Для срочных онлайн-консультаций в сервисе работают дежурный терапевт и педиатр, для плановых онлайн-приёмов – врачи более 15 специальностей, в том числе кардиологи, пульмонологи и неврологи.

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