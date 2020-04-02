Скверы и парки Томска закрыты для посещения на время санобработки

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня и завтра, 2 и 3 апреля, в Томске будет проводиться санитарная обработка общественных пространств, сообщает пресс-служба мэрии.

«Подрядные организации городского департамента дорожной деятельности и благоустройства будут обрабатывать дезинфицирующими средствами скамейки, малые архитектурные формы городских парков и скверов, а также элементы спортивных и игровых комплексов. Посещение общественных пространств в период самоизоляции категорически запрещено», — говорится в сообщении.

Томичам напоминают, что в связи с режимом всеобщей самоизоляции закрыты все городские общественные пространства: крупные детские площадки будут огорожены сигнальной лентой, также в ближайшее время на них установят предупреждающие таблички.

На территории города находится порядка 57 общественных пространств с общей площадью территории более 1000 гектаров. Санитарная обработка будет осуществляться в первую очередь на территориях с детскими игровыми и спортивными комплексами: в Михайловской роще, в районе Авангарда, в мкр. Солнечный и Зеленые горки, в Буфф-саду, на Белом озере, в сквере Студенческих отрядов, на площади Новособорная, в Театральном сквере, на бульваре Кирова и других территориях.

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