Гендиректор «Томскнефти» встретился с томичами-ветеранами предприятия

Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: 13 марта 2020 // Фото: vk.com/tomskneft_vnk

Генеральный директор «Томскнефти» Роман Жаравин встретился с ветеранами предприятия, проживающими в областном центре.

Открывая эту встречу, Роман Николаевич подчеркнул, что опыт ветеранов, покорявших месторождения региона, востребован и в наши дни. «Мы уделяем особое внимание истории томской нефтянки, даём достойную оценку заслугам первопроходцев отрасли и помним всех поименно», — сказал Р.Жаравин.

Хотя участники встречи уже давно не живут в нефтяной столице области, их имена хорошо известны стрежевчанам, особенно тем, кто связан с нефтью. Петр Иванович Маренков много лет работал заместителем начальника управления капитального строительства «Томскнефти». Вячеслав Николаевич Пугачёв до выхода на пенсию возглавлял управление вахтовых перевозок. Вписаны в историю предприятия и имена Анны Михайловны Карецкой, Лидии Дмитриевны Маренковой, Надежды Ивановны Вяловой и многих, многих других. Организовал встречу почётный гражданин города Стрежевого Леонид Николаевич Влесков, который сейчас стоит у руля томского отделения совета ветеранов АО «Томскнефть» ВНК.

Участники обсудили с генеральным директором волнующие их вопросы, рассказали о том, как живут сегодня, повспоминали свое «боевое» прошлое и пригласили Р.Н.Жаравина приехать на День нефтяника.

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