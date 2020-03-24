S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ВВ-»

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2020 // Фото: pixabay.com

S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ВВ-» — прогноз «Стабильный». Эксперты Международного рейтингового агентства положительно оценивают проводимую регионом бюджетную политику и отмечают качество управления долговым портфелем.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, управление долгом в Томской области осуществляется на более высоком уровне, чем в других российских регионах, портфель долговых инструментов является диверсифицированным и регион имеет хороший доступ к рынкам капитала, считают международные эксперты.

«С рейтинговым агентством Standard & Poor’s мы активно работаем на протяжении 17 лет. Аналитики агентства всегда системно подходят к изучению вопроса и знают особенности региональной экономики, формирования и исполнения нашего бюджета. Решение экспертов о сохранении рейтинга подтверждает финансовую устойчивость региона», — заявил заместитель губернатора — начальник департамента финансов Томской области Александр Феденёв.

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