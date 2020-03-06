Томичей приглашают на выставку животных, нарисованных кофе
Сегодня, 6 марта, в Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7) открывается выставка работ Юлии Астафуровой «Котомартица и две чашки кофе». В работах автора коты представлены как модели, а кофе — как инструмент живописи.
Как сообщают организаторы, в экспозиции собрано несколько первых работ Юлии, чтобы показать надежность технологии, что материал не осыпается и не тускнеет со временем.
Гости увидят женские и мужские образы в творчестве художницы, а также анималистические сюжеты и натюрморты.
На торжественном открытии в 16.00 Юлия проведет мастер-класс по кофейной графике.
В честь предстоящего праздника, с 6 по 8 марта вход на выставку свободный. В остальные дни: 50 — 100 рублей.
Справки и запись на экскурсию по телефону: 56-40-97.
Фотографии работ предоставлены Музеем деревянного зодчества