Суд ввел наблюдение в отношении аэропорта «Стрежевой»

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Аэропорт Стрежевой» по его собственному заявлению, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«Признать заявление ООО „Аэропорт Стрежевой“ обоснованным. Ввести в отношении общества процедуру банкротства — наблюдение», — говорится в решении суда.

Временным управляющим утвержден Андрей Красноженов. Рассмотрение его отчета о результатах проведения процедуры назначено на 17 июля.

В январе «Аэропорт Стрежевой» подал иск о собственном банкротстве из-за долга перед Россельхозбанком в размере 97,67 млн рублей. Томские власти тогда заявили, что возможное банкротство компании не повлияет на работу аэропорта и авиасообщение с Томском.

«Аэропорт Стрежевой» занимается обслуживанием аэропортов в городе Стрежевом и вахтовом поселке Пионерном. Учредителем компании является банкротящееся ООО «Промавиасервис», на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки и вертолетная стоянка в аэропорту Стрежевого.

«Промавиасервис» также является учредителем находящихся в стадии банкротства ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» (владелец, в том числе, имущественного комплекса аэропорта Стрежевого — земельных участков и строений) и ООО «Агентство воздушных сообщений «Томск Авиа» (занималось продажей билетов).

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