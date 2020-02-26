Три пожилые женщины пострадали в ДТП на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне днем, 26 февраля, на трассе Бакчар-Подгорное-Коломино съехала в кювет и опрокинулась Лада-2121, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 15.50 на 131 километре трассы. Здесь 41-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.

С травмами 3 женщины-пассажиры (74 года, 78 лет, 81 год) доставлены в медицинское учреждение.

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