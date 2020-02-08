Первому томскому аэропорту «Каштак» исполняется 75 лет

8 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Фото: из архива Томского аэропорта

В воскресенье, 9 февраля, исполнилось бы 75 лет первому томскому аэропорту, образованному в 1945 году на Каштачной горе.

До 1945 года основная авиационная база в округе находилась в Новосибирске. Томск служил промежуточной площадкой, необходимой для дозаправки транзитных самолетов По-2 — тех самых знаменитых «кукурузников». Но после образования в 1944 году Томской области решением Томского облисполкома посадочную площадку в нашем городе преобразовали в аэропорт.

9 февраля был создан самостоятельный Томский авиаотряд и открыт полноценный первый городской гражданский аэропорт «Каштак» (на месте одноименного нынешнего жилого микрорайона). Здесь обустроили необходимую инфраструктуру: наземную базу, взлётно-посадочную полосу — сегодня это проезжая часть проспекта Мира, а также здание аэровокзала.

Томский аэропорт Каштак Фото: из архива Томского аэропорта

В состав местного самолетного парка тогда входили всего 3 «кукурузника». В 1946 г. количество По-2, базирующихся в Томске, увеличили до 12 единиц. В мае 1952 г. в город поступили первые самолеты Ан-2.

Для провинциального авциационного подразделения это стало большим шагом вперед: теплая кабина, ра­диосвязь, радиокомпас, возможность установки самоле­та на лыжи, дальность полета с одной заправкой даже в самый отдаленный конец области. А наличие 10-12 пассажирских мест сделали этот самолет в климатических условиях севера просто незаменимым.

В связи с начавшейся в середине 1950-х гг. развед­кой томских недр томичи одни­ми из первых в Западной Сибири получили 15 вертолетов Ми-1 и 5 винтокрылых Ми-4. Они могли добираться в самые непроходимые бо­лота и таежные дебри региона. Аэродром на Каштаке начал принимать самолеты Ли-2, Ил-14, обзавелся новой техникой для обслу­живания самолетов и вертолетов на земле. Построили аэровокзал, здание для тех­нических служб, штаба, бензохранилище, гараж.

Пассажирооборот с 1946 по 1951 год увеличился в 5 раз — с 476 до 2350 чел. С 1951 по 1961 год — в 39 раз, достигнув 91 тыс. человек. Грузооборот вырос с 44 тонн в 1947 году до 4000 тонн в 1961 году.

Кроме того, местные самолеты применялись в сельском хозяйстве — более двадцати лет томские авиаторы обрабатывали с воздуха поля не только в Томской области, но и на Алтае, в Белоруссии, в Узбекистане и Таджикистане.

В 1960-х из-за растущей нагрузки на аэропорт, было принято решение о его переносе за черту города. В качестве площадки выбрали село Богашево — сказалось расположение недалеко от железной дороги, отсут­ствие естественных препятствий для безопасности поле­тов и ряд других показателей, включая близость к городу. 6 ноября 1967 г. новый Томский аэропорт «Богашево» принял первый самолет Ил-18. выполнявший пробный техни­ческий рейс из Новосибирска.

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