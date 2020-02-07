Завтра в Томске пройдет массовая гонка «Лыжня России»

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 8 февраля, Томск присоединится к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Открытие состоится в 10.45 на стадионе «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20/1), сообщает пресс-служба администрации города.

В 11.00 начнется массовый забег на 1 км без учета времени. С 11.40 начнутся гонки на время: первыми на дистанцию 5 км выйдут юноши и девушки 2002 года рождения и младше. Десятикилометровую дистанцию пройдут мужчины и женщины 2001 года рождения и старше.



С 9.30 на стадионе будет работать интерактивная площадка «Зарядись здоровьем» Центра медицинской профилактики. Участники лыжной гонки смогут измерить силу, сделать упражнения с гантелями, эспандерами и мячами и посоревноваться в перетягивании каната.

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