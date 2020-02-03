Работа томского аэропорта приостановлена из-за инцидента с самолетом из Екатеринбурга

3 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня утром, 3 февраля, томский аэропорт временно закрыли из-за частичного разрушения передней стойки шасси самолета, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Томск, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел в 5.46. на борту самолета Bombardier CRJ-100 компании «РусЛайн» находились 32 пассажира и 4 члена экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал.

В связи с нахождением воздушного судна на взлетно-посадочной полосе и необходимостью её обследования работа аэропорта приостановлена до 11.00. К этому времени из него должны были вылететь 7 рейсов, в их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала. Другие воздушные суда направлены в международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина.

Согласно данным онлайн-табло томского аэропорта, вылеты и прилеты авиарейсов будут возобновятся после 11.00.

В связи с инцидентом транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей.

В свою очередь в пресс-службе регионального департамента здравоохранения отметили, что в связи с происшествием в аэропорт были экстренно направлены две бригады скорой медицинской помощи. По данным территориального центра медицины катастроф, медицинская помощь также никому не потребовалась.

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