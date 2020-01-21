«Аграрная группа — капитал» приобрела территорию и здания бывшей Сибирской карандашной фабрики

21 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

ООО «Аграрная группа — капитал», контролируемое бенефициаром АО «Сибирская аграрная группа» Андреем Тютюшевым, стало владельцем комплекса зданий и территории бывшей Сибирской карандашной фабрики в Томске, сообщает агентство «Интерфакс — Сибирь» по материалам аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Тютюшев получил контроль над земельным участком площадью 14,7 га в промзоне в Ленинском районе Томска. Также ему теперь принадлежат 6- и 4-этажные здания общей площадью 12,4 тыс. кв. м.

Сделка была закрыта 21 августа 2019 года, однако стороны о ней не сообщали.

Продавцом в сделке выступило московское ООО «Виаком-инвест», ранее аффилированное с ООО «Сибирская карандашная фабрика» (СКФ). Бенефициаром «Виаком-инвеста» является Юлия Гугняк, ранее являвшаяся одним из учредителей ООО «Диктат», которое, в свою очередь, является основным владельцем СКФ (74,9%). В декабре 2019 года «Виаком-инвест» подало к СКФ иск на 67 млн рублей, касающийся ненадлежащего исполнения обязательств по договорам аренды.

Информация о сделке появилась на фоне сообщения о закрытии карандашной фабрики и иска о банкротстве СКФ, поданного новосибирским производителем упаковки «Сити-пресс» в связи с задолженностью предприятия за поставленную продукцию.

В «Сибирской аграрной группе» информацию о сделке с недвижимым имуществом СКФ не прокомментировали. Телефоны «Сибирской карандашной фабрики», «Виаком-инвеста» и «Диктата» не обслуживаются.

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