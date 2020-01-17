Томская прокуратура оспаривает в суде распоряжение губернатора

Прокуратура Томской области оспаривает в суде распоряжение губернатора региона о превышении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, сообщает агентство «Интерфакс — Сибирь со ссылкой на сайт Томского областного суда.

Согласно распоряжению администрации региона от 14 декабря 2018 года, предельный рост тарифов в Томске и Северске на второе полугодие 2019 за электроэнергию составлял 2,5%, теплоснабжение — 5%, холодное водоснабжение и водоотведению — 15%, за горячую воду — 20%.

Позже в распоряжение внесли изменения. Как сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры региона Денис Киселев, изменения допускали возможность превышения предельного индекса платы за коммунальные услуги в Томске до 40%, в Северске до 10%.

«Вообще эти индексы рассчитываются как сквозной показатель, и напрямую они не привязаны к тарифу. Но мы считаем, что при принятии распоряжения губернатора допущены существенные нарушения, что в итоге привело к удорожанию услуг, в частности, платы за холодную воду», — пояснил Киселев.

По его словам, иск в суд был подан в связи с тем, что вопрос с исполнением требований представления прокуратуры в администрации Томской области затянулся — «решение об изменении предельных индексов так и не было принято».

«Судебный процесс будет сложным, ранее мы с таким не сталкивались, по России рассмотрений таких дел по существу — единицы», — добавил собеседник агентства.

Тэги/темы: