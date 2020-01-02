Томский музыкальный интернет-журнал «Новый Рок» подведет итоги года

Томский Обзор / Фото: 2 января 2020 // Фото: vk.com/novarock2019

В понедельник, 6 января, музыкальный журнал Новый Рок в культурном пространстве FLAT (ул. Карла Маркса, 23а) подведёт ИТОГИ 2019-го.

Журнал наградит томских музыкантов в номинациях:

Книга года

Видеоклип года

За вклад

Лучше поздно, чем…

Открытие года

Захват мира

Группа года

Альбом года

Сингл года

Рок года

Поп года

Электроник года

Рэп года

«Новый Рок» подводил итоги с 2011 по 2014 год.

«Потом был некий перерыв — не то чтобы героев стало меньше, просто нам не хватало времени, сил, человеческих ресурсов, воли и решимости, если хотите. Но ничто не стоит на месте, сейчас появилось время, вернулась воля, появилось отличное место», — отмечает редактор журнала Александр Арляпов

В мероприятии примут участие такие музыкальные группы, как «Звёзды», «travvvma», «Смех Зелибобы», «группа КЛАДБИЩЕ», «Опасное Лето», «Копка Земли»

«13 дипломов в чёртовой дюжине номинаций мы раздадим разным героям томской сцены, а часть из них тут же порадует вас своими сетами. После раздачи сыра, дёрганья струн и стука по клавишам и барабанам вас ждёт ещё афте-пати с диджейскими сетами, на которой не будет ни одного профессионального диджея, зато будут любимые треки от музыканта Бориса Грина, дизайнера nifiga_ne_urban, архитектора Chprnv и сотрудницы столичного медиа Galina», — отмечают организаторы.

Начало в 19:00. Цена билета: 400 рублей, 300 — с репостом.

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