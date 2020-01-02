Томский музыкальный интернет-журнал «Новый Рок» подведет итоги года
В понедельник, 6 января, музыкальный журнал Новый Рок в культурном пространстве FLAT (ул. Карла Маркса, 23а) подведёт ИТОГИ 2019-го.
Журнал наградит томских музыкантов в номинациях:
- Книга года
- Видеоклип года
- За вклад
- Лучше поздно, чем…
- Открытие года
- Захват мира
- Группа года
- Альбом года
- Сингл года
- Рок года
- Поп года
- Электроник года
- Рэп года
«Новый Рок» подводил итоги с 2011 по 2014 год.
«Потом был некий перерыв — не то чтобы героев стало меньше, просто нам не хватало времени, сил, человеческих ресурсов, воли и решимости, если хотите. Но ничто не стоит на месте, сейчас появилось время, вернулась воля, появилось отличное место», — отмечает редактор журнала Александр Арляпов
В мероприятии примут участие такие музыкальные группы, как «Звёзды», «travvvma», «Смех Зелибобы», «группа КЛАДБИЩЕ», «Опасное Лето», «Копка Земли»
«13 дипломов в чёртовой дюжине номинаций мы раздадим разным героям томской сцены, а часть из них тут же порадует вас своими сетами. После раздачи сыра, дёрганья струн и стука по клавишам и барабанам вас ждёт ещё афте-пати с диджейскими сетами, на которой не будет ни одного профессионального диджея, зато будут любимые треки от музыканта Бориса Грина, дизайнера nifiga_ne_urban, архитектора Chprnv и сотрудницы столичного медиа Galina», — отмечают организаторы.
Начало в 19:00. Цена билета: 400 рублей, 300 — с репостом.