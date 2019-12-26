В Томске откроется выставка к 130-летию сибирского художника Вадима Мизерова

26 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Вадим Мизеров. Лунная ночь. Томск. 1946/Томский областной художественный музей

В пятницу, 27 декабря, в Научно-технической библиотеке ТПУ (ул. Белинского, 53а) состоится открытие выставки, посвященной 130-летию со дня рождения выдающегося сибирского художника и преподавателя томского политеха Вадима Мизерова, передает пресс-служба вуза.

Экспозиция организована совместно с Томским областным художественным музеем и включает 25 репродукций работ Вадима Мизерова из собрания музея.

«Вадим Мизеров — личность многогранная. С одной стороны, он яркий, запоминающийся художник, у которого было свое мировоззрение и свой почерк. С другой — это и прекрасный преподаватель, который более 20 лет проработал в нашем вузе. Также Мизеров возглавлял уникальный в своем роде рисовальный кабинет (музей) на инженерно-строительном отделении в 1930-е годы 20 века. При этом он работал по совместительству в ТГУ, иллюстрировал научные труды преподавателей мединститута, выполнил серию графических портретов видных ученых и профессоров института, вел художественные студии, продолжал писать картины, участвовал в выставках», — говорит специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Комплекса музеев ТПУ Светлана Григорьева.

Открытие в 12.00.

Вадим Матвеевич Мизеров (1889–1954) — один из самых ярких сибирских и томских художников. Более 20 лет он проработал в Томском политехническом институте (ныне ТПУ) в качестве преподавателя. Но в большей степени известен как томский художник, «маэстро чистой акварели».

Первая его персональная выставка прошла в 1968 году, уже после смерти художника. До 1987 года работы художника хранила его вдова Валентина Михайловна Гладкова, профессор ТПИ (ТПУ). В 1989 году они экспонировались на выставке в Томском областном художественном музее, который через два года подготовил и открыл большую экспозицию работ мастера, собранную в разных городах, частных коллекциях, музеях и посвященную 100-летнему юбилею художника. В благодарность Гладкова передала в дар музею всю коллекцию его работ. Персональные выставки художника прошли в художественном музее в 1989, 2010, 2014 годах. На сегодняшний момент в собрании Томского областного художественного музея хранится 144 работы Мизерова.

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