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«Росинсталпроект» спроектирует за 49,5 млн руб крупную развязку на юге Томска

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Областное государственное казенное учреждение (ОГКУ) «Томскавтодор» признало ООО «Росинсталпроект» (входит в ГК «Новосибирскавтодор») победителем конкурса на разработку проекта для строительства транспортной развязки на юге Томска в направлении к аэропорту «Богашево», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе подали три компании: новосибирские «Интермост» и «Росинсталпроект», а также красноярский «Красиндорпроект». По итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок наибольшее количество баллов набрало ООО «Росинсталпроект».

Как уточнили агентству «Интерфакс-Сибирь» в Центре госзакупок Томской области, «Росинсталпроект» выполнит работу за 49,5 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 50 млн рублей. При этом остальные участники торгов предложили выполнить работу за меньшие суммы — 44 млн рублей и 37 млн рублей, однако их заявки набрали меньше баллов по остальным критериям.

Как сообщалось ранее, подрядчику предстоит до 15 декабря 2020 года выполнить работы по инженерным изысканиям, а также подготовить проектную и рабочую документацию по развязке. Объект будет располагаться на примыкании автодороги Томск — Аникино — Ярское к автодороге Томск — Аэропорт.

Всего власти планируют построить на юге Томска три крупные развязки. Это позволит решить проблему транспортной доступности двух микрорайонов, которые активно застраиваются в последние годы — сейчас выезд из них затруднен из-за наличия железнодорожного переезда. Кроме того, южный выезд из города — это дорога в сторону международного аэропорта «Богашево».

Строительство одной из развязок началось в 2017 году. Общая стоимость объекта с тоннелем под железной дорогой Томск — Тайга оценивается в 1,8 млрд рублей. Последний этап строительства запланирован на следующий год. На проектирование двух других развязок Томская область направит в 2020 году 250 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Росинсталпроект» зарегистрировано в 2007 году в Новосибирске, специализируется на деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Доли в уставном капитале ООО принадлежат Ольге Пингасовой (75%) и Денису Юминову (25%).

ООО «Росинсталпроект» входит в группу компаний «Новосибирскавтодор». Ранее различные структуры холдинга проектировали Северный обход Новосибирска, реконструкцию обхода Канска, реконструкцию трассы М53 и другие объекты.

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