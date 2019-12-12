«Ростелеком» показал работу системы фотовидеофиксации на дорогах Томска и возможности «Системы-112»

12 декабря 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» принял участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сибирского федерального округа в 2019 году. Оператор продемонстрировал два блока аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК), которые реализованы в Томской области. Сбор состоялся на площадке региональной администрации 11 декабря.

Гости мероприятия наблюдали за работой системы фотовидеофиксации на примере перекрестков улицы Карташова и проспекта Комсомольский, а также на участке автотрассы Стрежевой-Нижневартовск. Представленные комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, обочину и стоп-линию. Представители «Ростелекома» рассказали о внедрении в регионе «Системы-112», которая позволяет организовать прием и обработку обращений населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях по принципу «одного окна», помогает повысить скорость реагирования на возникающие угрозы и скоординировать действия нескольких оперативных служб.

«В Томской области уже реализованы два сегмента АПК “Безопасный город” — это “Система-112”, которая развернута на облачной платформе “Ростелекома”, и система фотовидеофиксации на дорогах. В дальнейшем мы готовы принять участие в создании интеллектуальной системы городского видеонаблюдения и единого центра реагирования на чрезвычайные ситуации. Использование современных технологий на службе правопорядка — это реальная возможность повысить эффективность работы правоохранительных органов и обеспечить безопасность жителей», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Представленные на выставке решения предназначены для организации единого информационно-аналитического пространства по профилактике, противодействию правонарушений, обеспечению общественной безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации.

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