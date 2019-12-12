Имя 19 Гвардейской стрелковой дивизии присвоят томской школе № 32

12 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 12 декабря, школе № 32 (ул. Пирогова, 2) на торжественном мероприятии присвоят имя 19 Гвардейской стрелковой дивизии. Такое решение было принято в ходе обсуждения с учащимися и их родителями, а также членами поискового отряда «Сибиряк».

Как сообщает пресс-служба администрации Томска, история становления и развития школы № 32 связана с деятельностью музея 19-ой Гвардейской стрелковой Рудненско-Хинганской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова II степени (бывшей 366-ой) дивизии, имеющего статус «Образцовый школьный музей».

История музея Боевой славы 19 Гвардейской стрелковой дивизии началась 17 апреля 1970 года с создания поискового отряда «Сибиряк». Благодаря следопытам поискового отряда, за пятьдесят лет его существования сформирован уникальный музейный фонд, который насчитывает 2054 экспоната. Только в текущем учебном году с экспозициями школьного музея познакомились 5 286 человек.

На мероприятии об истории и традициях музея расскажут его бывшие и нынешние руководители и представители поискового отряда «Сибиряк». Ветераны Великой Отечественной войны, 19-й Гвардейской стрелковой дивизии поздравят педагогический коллектив учреждения, работников школьного музея с присвоением средней школе № 32 имени 19 Гвардейской дивизии. С творческим номером «Письма с фронта» выступят участники поискового отряда «Сибиряк».

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