Томский рыбозавод просит прокуратуру проверить законность действий Россельхознадзора, нашедшего ртуть в рыбе

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2019 // Фото: Владимир Дударев

Руководство ООО «Колпашевский рыбозавод», в чьей продукции Россельхознадзор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации ртути, подало заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия надзорного ведомства, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора предприятия Владимира Репко.

«В общей сложности мы сами провели три экспертизы. Последняя была, когда специалисты Россельхознадзора повторно брали пробы. Но в этот раз отправили уже в лабораторию Томского ЦСМ (Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области — ИФ), и также в рыбе ничего не нашли. Как мы можем вообще дальше работать, если результаты исследований от аккредитованных организаций не принимаются ведомством во внимание?» — отметил Репко.

Руководитель завода просит прокуратуру изучить действия Россельхознадзора на предмет их законности.

В пресс-службе прокуратуры региона агентству сообщили, что обращение зарегистрировано, на его рассмотрение уйдет около месяца.

Как сообщалось, управление Россельхознадзора по Томской области выявило превышение содержания ртути при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции. Повторная экспертиза, которую региональный Россельхознадзор провел во «Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», подтвердила превышение ртути в продукции завода. В то же время экспертизы, инициированные Роспотребнадзором и самим предприятием, нарушений не зафиксировали.

Продукцию поместили на изолированное хранение на предприятии. Руководству предприятия было выдано уведомление о необходимости изъятия рыбы и ее уничтожения до 5 декабря.

Следственное управление СКР по Томской области проводит доследственную проверку информации о ситуации на рыбозаводе, опубликованной в СМИ.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Колпашевский рыбозавод зарегистрирован в городе Колпашево Томской области в 2014 году, занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Компания принадлежит Владимиру Репко (34%), Анне Калимбах (33%), Александру Репко (33%).

Тэги/темы: