Томская дума лишила один из старейших парков Томска статуса памятника природы

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2019 // Фото: Владимир Дударев

Депутаты думы Томска на очередном заседании во вторник приняли решение о лишении территории Михайловской рощи статуса памятника природы, особо охраняемой природной территорий (ООПТ) городского значения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала думы.

Михайловская роща — один из старейших парков Томска общей площадью 53 га, расположенный в географическом центре города. Роща была основана в XIX веке томским предпринимателем, меценатом Петром Михайловым, там сохранились остатки фонтана и фундамента его усадьбы. В последние годы в парке активно проводится благоустройство: установлены детская и спортивная площадки, заасфальтированы прогулочные дорожки.

По словам исполняющего обязанности заместителя мэра Томска по архитектуре и строительству Алексея Макарова, выступавшего перед депутатами, инициатива предполагает перевод всей территории рощи в статус «рекреационного назначения» ООПТ областного значения.

Согласно документам гордумы, специалисты Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета провели исследование Михайловской рощи и установили, что эта территория «не обладает особой ценностью, состояние природного комплекса не является невосполнимым ценным и уникальным природным объектом».

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий ОГБУ «Облкомприрода» Татьяна Черникова пояснила агентству «Интерфакс-Сибирь», что, несмотря на смену статуса, запреты на строительство и вмешательство в природный мир Михайловской рощи сохранятся. Ответственным за это остается собственник земли — городская администрация.

«Никто Михайловскую рощу не будет лишать статуса природоохранной территории, мы просто меняем назначение. Да, эта территория не памятник — она в центре города, у оживленной дороги и заправки. Перевод рощи в зону „рекреационного назначения“ — это дальнейшее развитие и благоустройство территории собственником, но уже в принятых границах и без нарушения режима охраны. По сути, ранее все благоустройство, которое проводилось мэрией на территории рощи, проходило вне закона, потому что не согласовывалось с областным департаментом природных ресурсов и окружающей среды», — сказала Черникова.

Она добавила, принятые поправки позволят установить границы указанной природоохранной территории и режим охраны, чего не было сделано с 1984 года — даты присвоения территории статуса памятника природа. Но этот проект разрабатывать и утверждать будет уже администрация Томской области в 2020 году.

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