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Томская дума лишила один из старейших парков Томска статуса памятника природы

Власть, Город, Городское благоустройство, Томские новости, Михайловская роща природа памятник природные территории Томская дума лишила один из старейших парков Томска статуса памятника природы

Депутаты думы Томска на очередном заседании во вторник приняли решение о лишении территории Михайловской рощи статуса памятника природы, особо охраняемой природной территорий (ООПТ) городского значения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала думы.

Михайловская роща — один из старейших парков Томска общей площадью 53 га, расположенный в географическом центре города. Роща была основана в XIX веке томским предпринимателем, меценатом Петром Михайловым, там сохранились остатки фонтана и фундамента его усадьбы. В последние годы в парке активно проводится благоустройство: установлены детская и спортивная площадки, заасфальтированы прогулочные дорожки.

По словам исполняющего обязанности заместителя мэра Томска по архитектуре и строительству Алексея Макарова, выступавшего перед депутатами, инициатива предполагает перевод всей территории рощи в статус «рекреационного назначения» ООПТ областного значения.

Согласно документам гордумы, специалисты Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета провели исследование Михайловской рощи и установили, что эта территория «не обладает особой ценностью, состояние природного комплекса не является невосполнимым ценным и уникальным природным объектом».

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий ОГБУ «Облкомприрода» Татьяна Черникова пояснила агентству «Интерфакс-Сибирь», что, несмотря на смену статуса, запреты на строительство и вмешательство в природный мир Михайловской рощи сохранятся. Ответственным за это остается собственник земли — городская администрация.

«Никто Михайловскую рощу не будет лишать статуса природоохранной территории, мы просто меняем назначение. Да, эта территория не памятник — она в центре города, у оживленной дороги и заправки. Перевод рощи в зону „рекреационного назначения“ — это дальнейшее развитие и благоустройство территории собственником, но уже в принятых границах и без нарушения режима охраны. По сути, ранее все благоустройство, которое проводилось мэрией на территории рощи, проходило вне закона, потому что не согласовывалось с областным департаментом природных ресурсов и окружающей среды», — сказала Черникова.

Она добавила, принятые поправки позволят установить границы указанной природоохранной территории и режим охраны, чего не было сделано с 1984 года — даты присвоения территории статуса памятника природа. Но этот проект разрабатывать и утверждать будет уже администрация Томской области в 2020 году.

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