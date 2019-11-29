Тест: Какой ты брокер

29 ноября 2019 / Томский Обзор

В наше время практически все является товаром, который можно продать. Как говорил классик: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное». Однако теперь, благодаря Tele2, с ненужным можно расправиться быстрее и удобнее.

Речь идет о минутах и гигабайтах, которые вы по какой-то причине не использовали. Этот, своего рода, груз можно заставить работать на себя с помощью мобильной биржи, где можно купить или продать пакеты минут, SMS, гигабайты мобильного интернета и получить за это деньги на счёт мобильного телефона. Сервис действует на открытой тарифной линейке оператора. Доступ к ней легко получить в личном кабинете на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2». А пока вы перевариваете эту информацию предлагаем вам узнать, какой из вас биржевой брокер.

Спокойно, чтобы узнать ответ на этот вопрос вам не придется привлекать средства, ни свои, ни заемные - все продумано.

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