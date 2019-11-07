В Томской области открыли Камень скорби на месте массовых ссылок и депортаций

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

В селе Бакчар, месте массовых ссылок и депортаций в 1930-1940 годы, открыли и освятили Камень скорби, сообщается на сайте Законодательной Думы Томской области.

Инициатором установки памятника стал писатель Василий Евдокимов, выходец из этих мест, уделивший в своем творчестве большое место теме репрессий. На митинге по случаю открытия памятника собрались сельчане, многие из которых потомки тех самых репрессированных и сосланных в Сибирь.

Организационную и материальную помощь оказали председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Леонид Глок, глава района Сергей Ревера, местные предприниматели Александр Шарабуров и Владимир Тараданов.

После открытия Камня скорби гостям и жителям Бакчара в Доме культуры был представлен документальный спектакль «Восстание» о самом масштабном выступлении крестьян-спецпереселенцев на территории Западной Сибири - Чаинском восстании 1931 года, который показали актеры Томского театра юного зрителя. Авторский коллектив совместного проекта Томского краеведческого музея и ТЮЗа, опираясь на документы архивов и материалы исследований, интерпретации людей, так или иначе причастных к описываемым событиям, результаты экспедиций сотрудников музея, базу данных проекта «Сибиряки вольные и невольные», сделал попытку рассказать языком музея и театра о малоизвестной, но во многом знаковой странице томской истории.

В районной библиотеке прошла встреча с писателем Евдокимовым и руководитель созданного при Томском краеведческом музее центра по изучению исторической памяти, доктором исторических наук Валерием Уймановым.

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