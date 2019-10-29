Разработанные томскими учеными хирургические инструменты получили одобрение индустриального партнера

Радиофизики Томского госуниверситета создали опытный образец ультразвукового хирургического инструмента для коагуляции и резки тканей. Индустриальный партнёр проекта АО «НПО «НИКОР» провёл испытания мощности и колебаний прибора и одобрил инструмент. Следующий шаг — создание серии образцов (не менее трёх) и выпуск инструментов на рынок России и ближнего зарубежья в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба вуза, проект по разработке отечественных ультразвуковых хирургических инструментов стартовал в 2017 году под руководством профессора ТГУ Дмитрия Суханова. За это время радиофизики создали опытный образец инструмента для коагуляции (спайки) тканей, который успешно прошёл целый ряд испытаний на площадках партнёра.

"Хирургический инструмент для коагуляции создан на основе ультразвукового волновода — это искусственный канал со звукоотражающими стенками, в котором распространяется волна. Сам стержень сделан из титана, корпус — из высокотемпературного пластика текасона, который пригоден для медицинских приборов, — рассказал Дмитрий Суханов. — Конструкция инструмента оптимизирована, чтобы был не тяжёлым (310 г) и чтобы его было удобно держать. Также мы рассчитали ультразвуковые колебания, чтобы в нужных местах (на кончике) был максимум, а на ручке — минимум".

По словам учёного, они разработали программу, которая автоматически подбирает необходимую резонансную частоту в реальном времени, не меняя мощность. Когда коагулятор контактирует с жидкостью, частота одна, когда с твердым телом — другая. При этом хирург не чувствует изменений.

"Мы отдали прибор партнёру для проведения испытаний. Они измерили мощность инструмента, она составляет около 150 Вт, что соответствует уровням мощности ведущих иностранных аналогов. Также НИКОР измерил колебания конца волновода. В целом их устраивают полученные результаты, и следующий шаг — создание серии образцов (не менее трёх)", — уточнил Дмитрий Суханов.

Напомним, что ультразвуковые колебания уменьшают трение между тканями и инструментами, благодаря этому хирург тратит меньше усилий, а операция проходит быстрее и безопаснее: сокращается кровопотеря, заживление будет происходит быстрее. При помощи ультразвуковых инструментов можно «склеивать» сосуды, удалять тромбы, удалять катаракту глаза и производить другие действия.

Работа выполняется при поддержке Минобрнауки России в рамках проекта «Создание высокотехнологичного комплекса ультразвуковой хирургии» (Уникальный идентификатор проекта RFMEF157517X0163).

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