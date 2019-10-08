При поддержке «Родных городов» в Томске появилась скала для покорителей вершин

8 октября 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Благодаря грантовому конкурсу «Родные города» «Газпромнефть-Востока» в Томске состоялось открытие новой интерактивной площадки для любителей скалолазания.

Скала «Дюймовочка», которая находится на окраине города, теперь оборудована для занятий спортом. Осваивать технику могут дети и взрослые.

По словам руководителя проекта Любови Галямовой, потребовалось полгода, чтобы навести порядок, убрать мусор, расчистить площадку и сделать безопасным место для активного отдыха.

«Мы приложили немало усилий, чтобы это место стало чистым и по-настоящему ухоженным, — рассказывает Любовь Шамилевна. — Я признательна всем волонтерам, неравнодушным людям, которые подключились к нашему проекту, и помогли создать в нашем любимом городе первую природную площадку, где каждый желающий может попробовать свои силы в скалолазании».

Несмотря на кажущуюся простоту — высота скалы около 15 метров — «Дюймовочка» имеет три степени сложности. Первый уровень — для начинающих. Второй и третий — для продвинутых. И четвертый — для параллельных соревнований в паре. Прежде, чем забраться на скалу, каждый участник восхождения проходит инструктаж по технике безопасности. После чего получает необходимое снаряжение, каску и под руководством опытного наставника, осуществляющего страховку, отправляется на выбранный маршрут.

В день открытия собралось более 100 человек: авторы проекта, их помощники-энтузиасты из Томского Дома детства и юношества «Кедр», начинающие спортсмены. Самому маленькому покорителю вершин было 5 лет.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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