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Томский адвокат получил условный срок за покупку хлеба на поддельные деньги

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Октябрьский районный суд Томска признал виновным 30-летнего местного жителя в использовании поддельных денег и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«В июне 2019 года практикующий адвокат приобрел в интернете десять поддельных банковских билетов номиналом 2 тыс. рублей каждый. На следующий день мужчина в магазине свежей выпечки купил хлебобулочные изделия, рассчитавшись поддельной купюрой и получив 1 тыс. 850 рублей сдачи настоящими деньгами», — говорится в пресс-релизе.

Через неделю адвокат добровольно явился с повинной, ему инкриминировали ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

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