В октябре в Институте искусства и культуры ТГУ томичей ждут лектории, концерты и форум «Культурные индустрии»

2 октября 2019 / Томский Обзор

Институт искусств и культуры Томского госуниверситета приготовил для томичей насыщенную творческую программу на октябрь.

Как сообщают организаторы, в афише: выставка «мУкА. Склады искусства в галерее «В Главном», мероприятия в салоне «Подвал», киноклуб «Зачем нужны художники?», лекторий, концерты и открытие форума «Культурные индустрии».

Октябрьская программа стартует 4 октября и продлится до конца месяца.

За изменениями в афише следите на сайте Института искусств и культуры.

Фото: предоставлено организаторами

Тэги/темы: