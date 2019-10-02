В октябре в Институте искусства и культуры ТГУ томичей ждут лектории, концерты и форум «Культурные индустрии»
2 октября 2019 / Томский Обзор
Институт искусств и культуры Томского госуниверситета приготовил для томичей насыщенную творческую программу на октябрь.
Как сообщают организаторы, в афише: выставка «мУкА. Склады искусства в галерее «В Главном», мероприятия в салоне «Подвал», киноклуб «Зачем нужны художники?», лекторий, концерты и открытие форума «Культурные индустрии».
Октябрьская программа стартует 4 октября и продлится до конца месяца.
За изменениями в афише следите на сайте Института искусств и культуры.
Фото: предоставлено организаторами
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