В Томске обсудят дизайн-проекты будущего благоустройства города

24 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В четверг, 26 сентября, в 16.00 в зале заседаний ОНФ (ул. Карла Маркса, 7, каб. 103) пройдет первая встреча сотрудников администрации Томска с горожанами. Участники обсудят дизайн-проекты общественных пространств Кировского района, которые планируется благоустроить в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба администрации города, на рейтинговое голосование томичам представят проекты 20 общественных пространств — по пять в каждом районе, принятые решением общественной муниципальной комиссии. В состав комиссии входят представители администрации, депутаты городской Думы и активисты общественных организаций.

В ближайший четверг томичи обсудят дизайн-проекты пяти площадок в Кировском районе — это зеленая зона по пр. Ленина, 55-61, Чернобыльский сквер, сквер у Дворца творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17), сквер им. Яблокова (ул. Московский тракт, 4) и сквер у Мавлюкеевского озера.

Общественные обсуждения также будут проходить 3, 10 и 17 октября в 16.00 в зале заседаний ОНФ. На встречах томичи будут рассматривать проекты благоустройства в каждом из районов.

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