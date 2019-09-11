Власти Томской области планируют связать авиарейсами Томск с райцентрами Парабель и Колпашево

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Власти Томской области рассчитывают в рамках программы возрождения внутрирегиональной авиации запустить еще два рейса из Томска — в райцентры Парабель и Колпашево, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Шатурного.

«В рамках губернаторской программы на перспективу есть еще два направления: Парабель и Колпашево. В Парабели совместно с местной администрацией сейчас проводим опрос. Если у жителей есть необходимость в таком рейсе, то он будет запущен. В селе есть взлетно-посадочная полоса, причем, по словам авиаторов, она лучшая по сохранности по сравнению с другими ВПП на территории региона», — сказал он.

Полеты в Колпашево рассматриваются в более дальней перспективе, поскольку ВПП нуждается в ремонте: она повреждена корневыми системами деревьев.

«Вопрос выполнения любых рейсов зависит исключительно от жителей и гостей этих населенных пунктов. Если направление не будет загружено, то авиаторы не будут возить воздух, да и мы не сможем выделять деньги из бюджета на субсидирование. По рейсу Томск — Каргасок — Новый Васюган вопросов нет, загруженность более 80%. По Кедровому (регулярные полеты начнутся 17 сентября после 13-летнего перерыва — ИФ) будем смотреть на востребованность», — пояснил заместитель губернатора.

Как сообщалось, возрождение внутрирегиональных авиаперевозок началось в 2017 году, когда был открыт рейс Томск — Каргасок. В 2018 году самолеты начали летать по направлению Томск — Каргасок — Новый Васюган. Полеты по этим направлениям выполняет авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛа).

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