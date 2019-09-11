Томская область рассчитывает в 2020 году передать в федеральное ведение участок региональной дороги

11 сентября 2019 / Томский Обзор

Томская область рассчитывает к концу осени подать в Минтранс РФ заявку на передачу федерации участка дороги Новосибирск — Колывань — Кожевниково — Томск в границах Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Шатурного.

«Я надеюсь, что в октябре–ноябре все вопросы будут окончательно решены и мы сможем подготовить все необходимые документы для оформления участка заявки по передаче дороги Новосибирск — Колывань — Кожевниково — Томск в границах Томской области в федеральное ведение. Эта работа ведется совместно с администрацией Новосибирской области», — сказал Шатурный.

В 2018 году был утвержден протокол, согласно которому передача дороги была запланирована на 2022–2026 годы. Однако, учитывая практически готовый пакет документов, региональные власти обратились в Минтранс России с предложением перенести сроки передачи на 2020 год, пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Ранее передать участок дороги на баланс Росавтодора мешало то, что по кадастру некоторые участки оформлены на частных лиц. Однако за год эти проблемы были практически решены.

«Мы провели большую работу, по которой сейчас выходим на финишную прямую. Все процессы по этому проекту были систематизированы, мы прошли по каждому участку, занимались каждой проблемой в отдельности», — пояснил заместитель губернатора.

Он добавил, что передача дороги позволит высвободить средства, которые сейчас выделяются на ее содержание и ремонт, и направить их на другие объекты, тогда как ставший федеральным участок дороги будет ремонтироваться и содержаться за счет федерального бюджета.

«Мы сэкономим ресурсы и сможем перенаправить их на региональные и местные дороги, это заметные деньги. Цифры каждый год разные. В этом году мы ремонтируем на этом участке два моста. Речь идет о 300-350 млн рублей — именно столько средств высвободится, и их можно будет направить на другие объекты», — сообщил Шатурный.

Затем, после передачи участка дороги Новосибирск — Колывань — Кожевниково — Томск, предполагается продолжить эту работу в направлении Кемеровской области до Мариинска.

«С властями Кузбасса мы тоже в постоянном контакте. Мы договорились с ними, что до передачи дороги на федеральный уровень нужно привести ее в нормативный вид, чем они сейчас и занимаются. Но к работе по оформлению заявки о передаче участка дороги на федеральный уровень мы приступим только после того, как решим аналогичный вопрос с Новосибирской областью. Мы не можем охватить все сразу, действовать нужно постепенно», — резюмировал замгубернатор.

Как сообщалось, власти Томской и Кемеровской областей неоднократно предпринимали попытки передать дорогу Томск — Мариинск в ведение Росавтодора. Эта дорога является частью маршрута Новосибирск — Кожевниково — Томск — Мариинск, который дублирует федеральную трассу, проходящую по загруженным улицам Кемерово. Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял в 2015 году, что эта дорога получит статус федеральной, если ее состояние будет доведено до нормативного.

В 2018 году ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса» и ОАО «Новосибирскавтодор» заключили контракт на капремонт автодороги Томск — Мариинск.

Общая длина дороги Томск — Мариинск составляет 208 км, из них 77 км находятся в ведении Томской области, оставшиеся 131 км — в ведении Кемеровской области.

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