Вкусный сюрприз ждет горожан на Дне томича

6 сентября 2019 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

На гастрономический фестиваль «Вкусное местное» (7-8 сентября, пл. Ново-Соборная) мясокомбинат «Томский» заявил рекорд – гирлянду сарделек длиной 415 метров, специально к 415-му Дню рождения Томска.

Для того чтобы установить рекорд, предприятию понадобится 10 500 сарделек обычного размера. Мясокомбинат «Томский» выпустит их в канун Дня томича, под специальными этикетками в виде смайлов. На площадке «Вкусного местного» все 10 500 «улыбок» соединят в одну, чтобы, по замыслу производителя, задать особое настроение празднику. Всего для сардельки-гиганта будет использовано 300 килограмм свинины и сыра.

Как продукт длиной с Набережную Томи сможет разместиться на площадке гастрономического фестиваля – пока секрет. Приходите и сами все увидите.

Посетители площадки «Томского» на «Вкусном местном» смогут засвидетельствовать рекорд и попробовать сардельку «с улыбкой».

Для сравнения, 415 метров составляет длина Набережной реки Томи от памятника Чехову и почти до самого Томского планетария.

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