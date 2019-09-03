Томичи выбрали вкусный символ города

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Более 25% участников онлайн-голосования выбрали уху из пяти видов рыбы в качестве вкусного символа Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе гастрономического фестиваля «Вкусное местное», который будет проходить в День томича перед зданием СФТИ, грандиозную томскую уху из продукции Колпашевского рыбозавода сварят повара студии вкуса «ЛОФТ». Особенный рецепт из 5 видов рыбы символизирует пятилетие фестиваля.

На фестивале «Вкусное местное» томичей также ждёт насыщенная «кулинарная» программа: 7 сентября в течение всего дня будут идти мастер-классы от ведущих поваров лучших ресторанов и кафе города – они будут готовить из местных продуктов удивительные блюда с сибирским колоритом.

Зрители смогут не только увидеть на большом экране все детали приготовления, но и попробовать эти блюда. На главной кухне праздника приготовят блины из кабачков, сибирские стейки, удивительные кейкпопсы и фееричное фламбэ.

Финалом станет кулинарный баттл двух поваров, которым на время нужно будет приготовить блюдо из одинакового набора продуктов. Победит тот, за кого проголосует большинство зрителей.

Также будут установлены 5 новых гастрономических рекорда фестиваля «Вкусное Местное».

С подробной программой и картой празднования Дня томича, а также информацией об изменении движения транспорта можно ознакомиться здесь.



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