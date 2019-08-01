На томском «Празднике топора» выступит Надежда Бабкина

1 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Выступление Надежды Бабкиной и Московского Государственного академического театра «Русская песня» завершит один из дней XII международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, праздник пройдет с 20 по 25 августа на территории сельского парка «Околица» в селе Зоркальцево Томской области. 23 августа музыкальную программу фестиваля откроет международный фестиваль гармонистов «Баян собирает друзей!» с участием заслуженного артиста России Валерия Сёмина. В тот же день на главной сцене фестиваля выступит Ярослав Сумишевский.

Торжественная церемония открытия фестиваля народных ремесел «Праздник топора» состоится 24 августа. На сцене Околицы в этот день развернется программа с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества, а на театральной площадке — III международный фестиваль кукольных театров и театров для детей «Сказочный балаганчик Скомороха».

На площадке «Томский район» свое творчество представят коллективы муниципалитета, а также состоится концерт фольклорного ансамбля «КрАсота» (Новосибирск) — лауреата Премии Геннадия Заволокина. Завершит день выступление Надежды Бабкиной и Московского Государственного академического театра «Русская песня».

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