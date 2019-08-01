В Томске появится квартира-музей профессорского быта начала ХХ века

1 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске в деревянном доме композитора Эдисона Денисова на ул. Кузнецова появится квартира-музей профессорского быта начала ХХ века. В трехкомнатной локации разместятся столовая, кабинет-спальня и гостиная.

Этот проект - инициатива новосибирца Ильи Атапина, впервые попавшего в Томск несколько лет назад и влюбившегося в местную деревянную архитектуру. Сейчас в будущем музее завершен ремонт, идет оформление экспозиции. Многие предметы - из коллекции, которую Атапин собирает с 2000 годов. Часть мебели привозится из Санкт-Петербурга, где можно найти объекты в стиле «модерн» конца ХIХ - начала ХХ века. Часть - томская, но приобретенная в Новосибирске, куда в ХХ веке переезжали томичи.

Источником вдохновения и в некотором роде, организационной моделью для Атапина стала калининградская музей-квартира Altes Haus, открывшаяся в 2014 году. Главная идея - такой музей не имеет ограждений, витрин и вахтеров. «Присаживайтесь на антикварный стул или кресло, музицируйте на фортепиано или скрипке 19 века, сделайте глоток кофе из старинной чашки. Мы тоже присядем к столу, щелкнем выключателем затейливой лампы и в её мягком свете оживут истории про довоенный Кёнигсберг», - говорится на сайте музея.

В томском музее-квартире также планируется обойтись без ограждений и смотрителей. Сейчас в команде проекта, кроме владельца, его сын Иван, историк по образованию, известный томский экскурсовод Екатерина Кирсанова и городской активист Александр Кузнецов. После открытия, в музее-квартире планируется проводить экскурсии и камерные мероприятия подходящей тематики. Предварительный старт проекта намечен на сентябрь этого года.

Подробнее о музее-квартире - в интервью Ильи Атапина на «Томском Обзоре» в эти выходные.

Илья Атапин Фото: Владимир Дударев

Иван и Илья Атапины Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев

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